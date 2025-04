‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’. Un primo maggio speciale a Cupra

In occasione della ricorrenza del 1° Maggio il comune di Cupra Marittima ha promosso una bella iniziativa: ‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’, che si trovano in via Conte Giovanni Vinci, nella zona nord di Cupra Marittima. Si tratta di "un incontro conviviale in compagnia e un’opportunità per mantenere una vita sociale attiva, per condividere il momento del pranzo insieme ad altri, trovare un pasto già pronto, per fare quattro chiacchiere, dare al cibo un tocco di sapore in più".

La prenotazione è obbligatoria al numero 333.8824907 (Eleonora) entro lunedì 28 aprile o fino ad esaurimento posti disponibili. L’iniziativa è ad offerta e quanto raccolto sarà devoluto alla Caritas parrocchiale e alla sezione Unitalsi di Cupra Marittima. La realizzazione dell’evento è possibile grazie alla collaborazione di; Nenè service, Spendimeglio supermercati Tigre, Ditaly, GB srl e l’Alimentare Mignini.