Pranzo e gita fuori porta Cosa si fa oggi e domani

"Non abbiamo tantissime prenotazioni. Ma è sempre così, a Pasqua le persone preferiscono andare al mare o in montagna". Le parole sono di Primo Valenti, titolare del ‘Lorenz Cafè’ in piazza del Popolo, ristorante che, vista anche la posizione centralissima, si trova solitamente, soprattutto nei giorni di festa, a dover affrontare il problema inverso, ovvero quello di non poter prendere più prenotazioni. Eppure, vuoi anche a causa delle previsioni meteorologiche che per oggi e domani non promettono nulla di buono, Pasqua e Pasquetta 2023 potrebbero non regalare grandi incassi agli esercizi pubblici. Perlomeno in città, andando a confermare quello che sostiene Valenti, e cioè che la maggior parte delle persone preferisce trascorrere questa festività lungo la costa o in montagna, se non addirittura a casa. Il Lorenz Cafè, comunque, propone un menù con piatti tipicamente pasquali, sia oggi nel giorno di Pasqua, sia domani nel giorno di Pasquetta. Così come lo propongono tutti gli altri ristoranti ascolani, a cominciare dal Caffè Meletti dove il buon cibo e la location formano un binomio perfetto. C’è da dire, però, che il costo dei menù difficilmente scende sotto i 40 euro, e dunque potrebbe essere anche questo a frenare le famiglie, soprattutto quelle numerose, a pranzare al ristorante il giorno di Pasqua. Per chi ama la montagna, comunque, il Rifugio Paci a Colle San Marco è aperto e per il pranzo di oggi propone: aperitivo di benvenuto con prosecco, olive all’ascolana e carciofi fritti, tortino al formaggio con salumi tipici marchigiani, pallotte cacio e uova, coratella della tradizione, ravioli di ricotta con pistacchi e pancetta croccante, tonnarelli al ragù marchigiano, spezzatino di agnello alla cacciatora, insalata mista, dolcezze della casa, caffè, amaro, acqua e vino della cantina Pantaleone. Il costo è di 40 euro, mentre per i bambini c’è la possibilità di scegliere un menù diverso a 20 euro. Per info e prenotazioni: 3332980252. Diverse anche le escursioni organizzate, come quella in programma domani, ad anello di 13 km e 500 m di dislivello, attraverso le gole scavate dal torrente Salinello, dove la montagna dei Fiori e la montagna di Campli quasi si sfiorano tra boschi selvaggi e scorci fiabeschi. Iscrizioni aperte fino a stasera alle 21. Ritrovo ad Ascoli, ma qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, l’escursione può essere rinviata o annullata. Info: 3280269840 (anche whatsapp). Infine, ieri è stato riaperto il parco avventura a Colle San Marco. Fino a Pasquetta sarà fruibile con orario continuato dalle 10 alle 19. Quindi, tutti i sabati dalle 14 alle 19, le domeniche e nei giorni festivi dalle 10 alle 19, e dal primo giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19. "In giunta – dice il sindaco Fioravanti – abbiamo approvato un progetto migliorativo che, nel prossimo futuro, vedrà il parco avventura implementato di due nuovi percorsi e di un’area gioco per il paintball, ma intanto torna il divertimento per bambini, ragazzi, adulti e famiglie dopo le cinquemila presenze registrate lo scorso anno".

Lorenza Cappelli