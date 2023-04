Precipita con l’auto per oltre sei metri, giovane miracolato

Salvo dopo uno spaventoso volo fuori strada con l’auto lungo la strada provinciale che da S. Savino scende alla Valtesino. Vittima dell’incidente, completamente autonomo, un giovane trentenne di Acquaviva Picena che, domenica sera, ha perso il controllo della sua vettura nella zona più pericolosa, quella in prossimità dei calanchi. L’auto, finita fuori strada, è precipitata per oltre 6 metri sotto la scarpata ed è piombata in mezzo ai cespugli di rovi. Benché disorientato e dolorante per i colpi ricevuti durante il ribaltamento della machina, il giovane è riuscito a passare attraverso il finestrino andato in frantumi e ad abbandonare l’abitacolo risalendo sulla strada dov’è stato soccorso da un passante. Poiché non aveva subito particolari traumi, non ha chiesto l’intervento dei sanitari facendosi poi accompagnare a casa. Ieri mattina i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, con l’impiego della gru, hanno proceduto al recupero del mezzo.