Precipita da una scala Grave un uomo di 62 anni

Paura ieri mattina, intorno alle 11, in contrada Colle Arena a Castignano. Un uomo di 62 anni è precipitato all’indietro da una scala, battendo violentemente la testa. Stando alle prime informazioni sembrerebbe un incidente domestico, l’uomo infatti approfittando della bella giornata di sole, sembra stava tinteggiando la ringhiera del balcone di casa e non si sa se ha perso l’equilibrio o ha accusato un malore. L’uomo è precipitato è ha battuto violentemente la testa a terra. Il volo sebbene di pochi metri ha provocato un gravissimo trauma cranico. Il 62enne è stato trasferito in eliambulanza nell’ospedale di Torrette di Ancona dove versa in gravi condizioni. I familiari quando si sono accorti di quanto era accaduto hanno subito allertato i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure del caso, poi valutate le gravi condizioni, i sanitari hanno allertato l’elisoccorso. Icaro si è alzato in volo da Ancona ed ha raggiunto il campo sportivo di Castignano, dove l’uomo, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito a bordo dell’ambulanza e preso in consegna dai sanitari dell’elisoccorso che l’hanno trasferito nell’ospedale dorico in codice rosso. Le sue condizioni restano molto gravi.

I carabinieri, considerata la situazione, sono intervenuti immediatamente e hanno svolto tutti i rilievi del caso: stanno quindi cercando di ricostruire l’esatto dinamica di quanto è accaduto ieri mattina nella villetta di Colle Arena. Accertato che non sono coinvolte altre persone, bisognerà capire se la caduta sia stata causata da una perdita di equilibrio o da un malore. Intanto la notizia ha fatto il giro del paese dove il pensionato è molto conosciuto suscitando viva preoccupazione, soprattutto tra amici e parenti.

Maria Grazia Lappa