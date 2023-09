Precipita dal balcone Gravissima 36enne

E’ ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona una donna di 36 anni che ieri mattina è precipitata da un balcone in una abitazione nell’immediata periferia di Ascoli. A dare l’allarme al 118 è stata la madre che si è resa conto che qualcosa di grave era successo e si è precipitata in strada dove gli si è presentata una scena drammatica. La figlia era riversa a terra, priva di conoscenza. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla 36enne ascolana. Le condizioni sono subito apparse gravissime per cui è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha raggiunto in pochi minuti il capoluogo piceno prendendo in carico la paziente. La donna è stata trasferita in codice rosso per il pericolo di vita a Torrette. Ignote le cause dell’accaduto; si cerca di capire se si è trattato di un incidente domestico o se invece la caduta sia stata conseguenza di un volontario gesto.