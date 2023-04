Precipita dal terzo piano, tragedia in viale De Gasperi

Tragedia in viale De Gasperi, dove una donna di 78 anni nella mattina di ieri è morta cadendo nel pozzo luce del palazzo, dove si trova il Caffè Soriano. La vittima, Paola Carloni, ex psicologa, da molti anni abitava da sola in un appartamento sito al terzo piano dello stabile. Un residente del palazzo ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, l’equipaggio della Potes-118 e due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, ma ormai non c’era nulla da fare.

La donna, che aveva indosso ancora gli indumenti con cui aveva trascorso la notte, era deceduta a seguito dei devastanti traumi subiti dalla caduta sul pianerottolo della tromba delle scale. La salma è stata rimossa dopo l’autorizzazione della Magistratura ascolana e composta nell’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso a disposizione della Procura della Repubblica. Accertamenti sono in corso da parte del personale del commissariato di pubblica sicurezza.