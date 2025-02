Precipita dalla scalinata sulla Nazionale. In gravi condizioni un 46enne

Durante la notte è stato trasportato all’ospedale di Ancona il cittadino marocchino di 46 anni che nel pomeriggio di domenica era precipitato dal parapetto della scalinata esterna che dalla Nazionale scende nel piazzale del supermercato Lidl di via Forlanini. L’uomo, intorno alle 17,30 di domenica, era stato visto da alcuni ragazzi della zona mentre scendeva velocemente la scalinata, per poi finire contro il parapetto e precipitare nel vuoto da un’altezza di circa due metri. L’uomo, che sembra fosse in stato d’ebbrezza, ha subito un serio trauma facciale per cui è stato trasportato al pronto soccorso di San Benedetto in stato di semi incoscienza, dall’equipaggio della potes-118. Nel primo momento era stato fatto intervenire un equipaggio della croce verde, poiché le condizioni dell’uomo non sembravano preoccupanti. Durante la notte le condizioni si sono aggravate. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un trauma cervicale di una certa importanza che ha richiesto il trasferimento alla Neurologia di Ancona. Trasferimento avvenuto con l’ambulanza e il supporto di un rianimatore, poiché l’eliambulanza di notte non è più operativa fino a quando non sarà sistemata la nuova logistica nel piazzale individuato in zona Agraria a Porto d’Ascoli.