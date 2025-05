Precipita in una scarpata. Giovane ne esce illeso

E’ uscito miracolosamente illeso, o quasi, dall’abitacolo dell’auto precipitata fuori strada e completamente distrutta. L’incidente è accaduto verso la mezzanotte fra venerdì e sabato in via dell’Industria a Centobuchi di Monteprandone. N’è rimasto vittima D. S. di 33 anni che era al volante di una Mercedes CLA coupé di recente immatricolazione. Il giovane è stato estratto dall’abitacolo, ridotto a un ammasso di lamiere, dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che, considerata la posizione dell’auto hanno dovuto togliere il lunotto posteriore per raggiungere il conducente intrappolato nella vettura. Il trentatreenne è stato affidato alle cure dell’equipaggio della potes che l’ha trasportato al pronto soccorso in codice giallo per gli accertamenti, ma non presentava particolari traumi. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente ha perso il controllo della Mercedes che è finita fuori strada precipitando nella scarpata, ribaltandosi su di un fianco. Tenuto conto del violento impatto e di come si sia accartocciata l’auto, il giovane conducente può considerarsi davvero un miracolato, secondo i soccorritori giunti sul posto. Per i rilievi dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri.