Precipita nel fossato con il quad Un uomo di 88 anni perde la vita

RIPATRANSONE (Ascoli Piceno)

Tragedia nella tarda serata di lunedì lungo la vallata del Tesino, in territorio di Ripatransone (Ascoli Piceno). Un pensionato tedesco che dal 2012 si era trasferito nella località del Piceno, insieme alla moglie, è stato ritrovato privo di vita in fondo ad un fossato insieme al suo Quad, in sella al quale stava tornando a casa dopo i lavori nei campi. La vittima si chiamava Baudrexel Heinrich Johannes. Aveva 88 anni, ma i conoscenti raccontano che era molto attivo e non dimostrava, affatto l’età anagrafica. La disgrazia è avvenuta in contrada Cabiano, nelle vicinanze del centro residenziale ’La Vigna’ nell’immediato entroterra, a pochi chilometri dal litorale di Grottammare. Il cittadino tedesco una decina di anni fa aveva acquistato una casa colonica con un appezzamento di terreno che coltivava personalmente e nel quale era solito recarsi in sella al suo Quad, facendo affidamento sulle quattro ruote che avrebbero dovuto garantire una certa sicurezza. Lunedì sera, la moglie, non vedendolo rincasare per l’ora di cena, ha dato l’allarme e subito sono scattati i soccorsi per opera dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118. Intorno alle ore 22, l’uomo è stato trovato privo di vita nel fossato accanto al suo mezzo di trasporto.

Per i soccorritori non è stato difficile rintracciare il pensionato, poiché il motore del Quad era rimasto acceso. La salma è stata composta nell’obitorio di Fermo a disposizione della locale Procura della Repubblica che vorrà accertare se il pensionato è morto a seguito dei danni subiti finendo nel fossato o se l’incidente è avvenuto a seguito di un malore, poiché l’ottantottenne conosceva perfettamente quella stradina di campagna che percorreva più volte ogni giorno.

Marcello Iezzi