Precipita nel fosso con il Quad Muore a 88 anni a Ripatransone

In sella al Quad è precipitato nel fosso ed ha perso la vita. La tragedia si è consumata nella serata di lunedì in contrada Cabiano, lungo la provinciale Valtesino di Ripatransone, nella zona non distante dal centro residenziale ’La Vigna’. La vittima è Baudrexel Heinrich Johannes, 88 anni, di nazionalità tedesca, che dal 2012 si era trasferito a Ripatransone, dove aveva acquistato la casa con un appezzamento di terreno che amava coltivare da solo. In campagna si recava sempre con il suo Quad, moto con 4 ruote, che gli garantiva una certa sicurezza negli spostamenti, ma lunedì sera qualcosa non è andata per il verso giusto. A dare l’allarme è stata la moglie quando non l’ha visto rientrare alla solita ora per la cena. Avviata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, i carabinieri e un equipaggio della Potes -118. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato trovato interno alle ore 22 e ad indirizzare i soccorritori sul luogo della tragedia è stato proprio il Quad che, nonostante il salto nel burrone, era rimasto con il motore acceso. Per l’anziano, che ad ogni modo era stato sempre particolarmente attivo e in buona forma fisica, purtroppo, ormai non c’era più nulla da fare.

Nella caduta potrebbe aver subito danni molto seri, ma vi sarà anche da accertare se l’accaduto possa essere la conseguenza di un improvviso malore. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto proprio mentre l’ottantottenne stava tornando verso casa in sella suo Quad, percorrendo la solita strada che conosceva perfettamente. La salma è stata recuperata a notte fonda e trasportata all’obitorio dell’ospedale di Fermo, dove si trova a disposizione della locale Procura della Repubblica, che nelle prossime ore deciderà se far eseguire o meno l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. Marcello Iezzi