Precipita per metri. Salvato cane

Ha trascorso una notte in fondo ad un profondo canalone il cane da caccia, un Setter di 7 anni, che nelle prime ore di ieri è stato recuperato in buone condizioni di salute dai vigili del fuoco di San Benedetto. Nella tarda mattina di domenica il Setter era in compagnia del suo padrone impegnato in una battuta di caccia in località Sant’Egidio di Monsampolo, quando si è sporto sul dirupo, profondo una ventina di metri e fitto di vegetazione. Scivolando sull’erba bagnata il cane è caduto sul primo dislivello ad oltre dieci metri di profondità e in seguito è finito proprio sul fondo. Il proprietario ieri mattina ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Un operatore con l’impiego di tecniche Saf, si è calato nel dirupo ed ha riportato in superficie l’animale.