Precipitazioni intense e disagi. Nuove buche sulla Mezzina

Le forti piogge stanno mettendo a dura prova gli asfalti già piuttosto compromessi. I rovesci intensi, che hanno interessato la Vallata nelle giornate di giovedì e venerdì hanno sgretolato porzioni di asfalto, in particolar modo lungo il primo tratto della strada provinciale 43 Mezzina. L’acqua ha invaso la strada, l’asfalto si è sbriciolato e sono spuntanti autentici crateri aggravando una situazione che giace da tempo è in condizioni piuttosto precarie. Le numerose toppe, che in questi mesi sono state sistemate sull’asfalto ormai ridotto ai minimi termini sono saltate. La situazione ormai da tempo è di alta criticità, ma nonostante i ripetuti appelli di automobilisti e cittadini, nulla è stato fatto. La maggior criticità si registra nei primi tre chilometri di strada; dalla rotatoria del bivio per Offida fino ad arrivare alla rotonda di contrada Valentino, la strada mostra diverse situazione di criticità non solo per le fessurazione e gli avvallamenti, che fanno sembrare per chi percorre la strada, quasi di essere sulle montagne russe, ma si registrano zone di dissesto stradale, soprattutto all’inizio di contrada Valentino, il terreno sta cedendo. In alcune partiti si sono formate, dopo il taglio dei pioppi, che avevano lo scopo di trattenimento del terreno, delle autentiche voragini, ma a distanza di anni, la situazione non è stata mai risolta. La situazione più grave è però rappresentata dalla soluzione-tampone di tappare le buche con catrame e breccino.

Maria Grazia Lappa