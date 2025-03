Precipitazioni intense, voragini sulle strade

Le buche sono tra le principali nemiche degli automobilisti, soprattutto per i possibili danni ai mezzi e anche per la sicurezza della viabilità. Le strade della città di San Benedetto, quelle che non sono state riasfaltate, assomigliano a un campo minato. Piccole a grandi voragini vengono segnalate ai centralini della polizia locale su gran parte della città. Difficile fare una mappatura della situazione, ma ieri, benché giornata prefestiva, il personale della Multiservizi è rimasto a lavoro fino alle ore 15 del pomeriggio. Tra le varie zone maggiormente colpite dal fenomeno che si genera dopo ogni pioggia, la rotatoria dell’ex Ballarin, dove una donna è rimasta appiedata per il danneggiamento di uno pneumatico della sua auto finita in una buca profonda. In quella zona della città vi sono strade ‘gruviera’ come ad esempio via Morosini. Buche a non finire sul lungomare, lungo la statale Adriatica, via Mattei di fronte al centro commerciale La Fontana, via Torino, via Ugo Bassi, via Roma. Una situazione complicata che si registra dopo ogni temporale, cui fa seguito il rattoppo con asfalto a freddo che resiste fino alla pioggia successiva. Ditte specializzate consigliano di rifare asfalti resistenti, anche per una ventina di anni, facendo periodici investimenti, anziché spendere soldi per interventi di breve o brevissima durata. In questo modo nel volgere di qualche anno il Comune avrebbe una situazione stradale di qualità e lunga durata. Va ricordato che esiste un nuovo decreto ministeriale, il numero 279 pubblicato il 23 agosto dell’anno scorso sulla Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore 21 dicembre, che cambia le regole, introducendo criteri più stringenti per le nuove strade e per la riparazione di quelle vecchie, che dovrebbero tradursi in un miglioramento della durata nel tempo. Il provvedimento introduce, infatti, nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade. In particolare per le nuove strade e gli interventi di risanamento profondo delle pavimentazioni già esistenti, si dovrà garantire una vita utile del manto stradale di almeno 20 anni. Per i risanamenti superficiali, invece, la durata teorica deve essere di almeno 5 anni. Il decreto si applica per la costruzione, manutenzione e adeguamento di oltre 167.000 km tra autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento.

Marcello Iezzi