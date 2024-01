Predatori, il sindaco: fototrappole per monitorarli

Esce di casa alle 19 di sera per portare il cane a fare la solita sgambata e si trova davanti al cancello quelo che sembra essere un grande lupo. E’ accaduto lunedì in via San Paterniano, una strada molto frequentata poiché collega la provinciale Cuprense alla Valtesino passando davanti al civico cimitero. "Era un lupo molto grande e a differenza di quelli che sono stati avvistati e fotografati da qualche mese a questa parte, nelle varie zone di Grottammare, quello che mi si è presentato davanti aveva un manto molto scuro – racconta il nostro interlocutore – Io e il mio cane, un labrador di poco più di un anno, ce lo siamo trovati faccia a faccia, a meno di due metri di distanza. Noi sul marciapiedi e lui sulla strada. Ci siamo bloccati. L’animale ci ha guardati, poi si è girato ed è tornato indietro, risalendo verso il cimitero. E’ stato davvero un incontro ravvicinato. Il mio cane, che non sapeva di quale animale si trattasse, è rimasto immobile. Possibile che il Comune non possa fare nulla per evitarci questo pericolo? Forse l’uomo non lo attacca, ma quando le persone girano con il cane al guinzaglio non si può prevedere quale reazione può avere. Nei giorni scorsi ho incontrato il comandante della polizia provinciale Eugenio Vendrame – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – dice che il lupo lo possiamo solo monitorare e per questo sono state disposte foto trappole per capire quale percorso compie".

Marcello Iezzi