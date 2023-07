Predoni delle auto, colpi senza fine Una Bmw saccheggiata nella notte

Ancora una Bmw depredata di volante e apparati elettronici dalla banda di ladri che arriva di notte e svuota di accessori le auto per farne pezzi di ricambio da immettere sul mercato clandestino nazionale ed estero. Ormai le vetture che hanno subìto una triste sorte sono decine sulla Riviera delle Palme tra Grottammare e San Benedetto. L’ultimo colpo nella notte tra martedì e mercoledì nella zona turistica, tra il lungomare e la ferrovia a sud de Las Vegas, dove nelle ultime settimane sono state ’alleggerite’ diverse Mini, Fiat Cinquecento, ma anche Bmw e Mercedes. Clamoroso il blitz ladresco messo a segno domenica pomeriggio nel parcheggio del Palariviera, mentre andava in scena lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Da quel giorno i colpi si sono succeduti lungo la Riviera quasi a notti alterne. Le forze dell’ordine sono impegnate a fronteggiare il fenomeno, che non riguarda solo San Benedetto e Grottammare, ma tutta la fascia costiera. Se era già difficile intercettare i ladri che portavano via le auto per farne pezzi di ricambio, nella zona del Foggiano, ora le difficoltà sono triplicate, poiché se i ladri non si colgono sul fatto, diventa quasi impossibile poterli fermare, quando se la filano col bottino a bordo di mezzi ‘puliti’. Il lavoro potrebbe essere più fruttuoso, invece, per le forze dell’ordine pugliesi, cercando di intercettare le bande quando all’alba tornano alla base con i furgoni pieni di materiali di cui non potrebbero giustificare la provenienza.