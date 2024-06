Preferenze boom. Cardinelli da record:: "Grato agli elettori". Pantaloni: "Emozione"

Il mattatore assoluto delle amministrative 2024 che ad Ascoli ha visto impegnati tanti candidati all’interno delle 13 singole liste ha nome e cognome. Si tratta di Marco Cardinelli, candidato di Fratelli d’Italia e assessore ai lavori pubblici uscente, che ha letteralmente polverizzato la concorrenza facendo registrare quello che probabilmente resterà un record difficile da battere, ovvero 1.158 preferenze. Nessuno, oltre lui chiaramente, è riuscito a sfondare il muro dei mille voti. In ciascuna delle 52 sezioni scrutinate Cardinelli è uscito almeno una volta e questo rappresenta un ulteriore primato. "Sono contentissimo di aver ottenuto questo grandissimo risultato che ha aiutato il mio partito e Marco Fioravanti a centrare la riconferma – commenta –. Mi fa piacere soprattutto il fatto di aver più che raddoppiato i numeri ottenuti nel 2019, quando ero stato il più votato con poco più di 500 preferenze. Sono davvero grato agli elettori. Ho sentito la loro grande vicinanza e anche io nel corso del mandato appena concluso mi sono sempre messo a loro disposizione cercando di operare al meglio per il bene dell’intera comunità. Nell’aria da tempo si avvertiva la possibilità che Fratelli d’Italia arrivasse a generare un responso importante, però devo ammettere che in città non ci aspettavamo di arrivare addirittura quasi al 39% nelle europee. Il passaggio della premier Giorgia Meloni al raduno nazionale dei bersaglieri è stato un momento significativo e questo ha favorito a livello politico una bella risposta". Nella nuova giunta, Cardinelli potrebbe andare verso la riconferma nelle vesti di assessore ai lavori pubblici, soprattutto considerando i tanti interventi già pianificati proprio dallo stesso: "Torniamo subito a correre. Il mio ruolo? Mi rimetto alla decisione del sindaco".

La letale accoppiata di FdI è stata quella completata dalla figura femminile di Francesca Pantaloni, anche lei in forte odore di assessorato dopo l’ultimo mandato trascorso come consigliera. La coordinatrice comunale del partito ha svettato su tutte le altre candidate grazie ai 562 voti raggiunti. Soglia che, tra l’altro, l’ha vista essere il quinto nome complessivamente più scelto tra uomini e donne. "È una bella emozione essere la donna più votata della città – dice la Pantaloni –. Che poi se guardiamo tutti i nomi più votati, compresi gli uomini, sono tra i primi cinque. Nelle gerarchie del nostro partito ho staccato nettamente la Pennacchietti (483) classificandomi subito dietro a Marco Cardinelli che ha raggiunto una soglia di preferenze stratosferica. La cosa importante comunque è che Fratelli d’Italia sia riuscito a fare la differenza nel trascinare Marco Fioravanti verso la vittoria. Personalmente il responso delle urne mi ha gratificato molto. In questi anni sono sempre stata al servizio del territorio mostrando particolare attenzione all’ambiente, all’agricoltura e anche in alcune importanti tematiche sociali".

Massimiliano Mariotti