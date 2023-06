Prelievo di organi, il gesto di generosità

Nell’ospedale di San Benedetto, nella notte fra martedì e mercoledì scorso è stato portato a termine un nuovo prelievo multi organo da un donatore di 78 anni deceduto in Rianimazione per emorragia cerebrale. Sono stati prelevati il fegato, i reni, che sono stati subito trapiantati e le cornee messe a disposizione nella Banca degli Occhi di Fabriano. Il prelievo è stato possibile grazie alla decisione, presa in vita, dal paziente che era iscritto all’Aido. Un grande gesto di altruismo e generosità messo in atto consapevolmente dall’uomo ed appoggiato da tutti i familiari, concordi e favorevoli alla donazione. L’attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del CRT marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli, e tutto il personale sanitario dell’Ospedale di San Benedetto (Rianimazione, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha efficacemente gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo multi organo da cadavere a cuore battente. Si tratta del secondo prelievo multi organo eseguito in questi primi sei mesi dell’anno. Il primo vi era stato il 17 gennaio. Una donna di 52 anni donò fegato e reni.