Prelievo di organi in ospedale

Ennesimo prelievo multi organi nell’ospedale ’Madonna del Soccorso’ di San Benedetto. Si tratta del quinto dall’inizio dell’anno. Nella notte fra venerdì e sabato scorso, grazie al gesto di altruismo dei familiari, è stato eseguito il prelievo del fegato, dei reni e delle cornee su una donna di 76 anni. Il fegato è stato trapiantato su un paziente in lista d’attesa, nel Centro Trapianti di Ancona, i reni nel Centro Trapianti di Udine e le cornee presso la banca dei tessuti di Fabriano. Si tratta di una procedura complessa, che prevede l’attivazione del personale di molti reparti, che hanno operato in perfetta sintonia dalla fase di preparazione fino al prelievo. L’attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del CRT Marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli Piceno e tutto il personale sanitario del Presidio Ospedaliero di San Benedetto, (Neurologia, Rianimazione, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha efficacemente gestito la lunga procedura. In questi casi bisogna riconoscere la grande generosità ed altruismo dei famigliari del donatore che, con un gesto all’apparenza semplice, hanno permesso di dare una speranza di vita a più presone che hanno ricevuto gli organi. I cinque prelievi di organi eseguiti a San Benedetto hanno riguardato ben quattro ultra settantenni ed una di 52 anni che era affetta di Sla.