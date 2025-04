Prelievo organi al Madonna del Soccorso

Nei primi tre mesi dell’anno sono già due i prelievi di organo eseguiti nell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’. Dopo quello avvenuto il 7 febbraio, che è stato il primo dell’anno, ma anche il primo caso di prelievo a cuore fermo, nella notte fra lunedì e martedì è stato eseguito un prelievo di organi su un paziente di 64 anni deceduto per una emorragia cerebrale. Le attività, come sempre molto complesse e delicate, sono state coordinate dal gruppo della Rianimazione, primaria Tiziana Principi e Paola Verdenelli. Per eseguire il prelievo dei reni è arrivata l’equipe del centro trapianti di Ancona, mentre le cornee sono andate alla Banca delle cornee di Fabriano. Tutta l’operazione ha richiesto anche la collaborazione del blocco operatorio, della Neurologia e di altri reparti ed uffici dell’ospedale sambenedettese, sicuramente tra i più impegnati a livello regionale e nazionale, nella pratica del prelievo di organi per dare nuova vita a tante persone.

ma. ie.