Premi di studio dedicati ai giovani. Ecco le eccellenze del territorio

Lacrime agli occhi e strette di mano: una giornata da ricordare a culmine di un percorso scolastico da primi della classe. Perché sui banchi di scuola non ci si inventa nulla. Servono studio e passione. E allora è forte l’emozione che accompagna ogni anno la consegna dei Premi di studio promossi dalla Banca del Piceno. Nel 2022 fu Enrico Bracalente, fondatore e amministratore unico del brand NeroGiardini, ad incantare i giovani premiati con la Borsa di studio della Banca del Piceno, nell’ambito di un’indimenticabile cerimonia svoltasi nella sala polivalente a Castignano. Quest’anno si raddoppia e saranno due gli ospiti della premiazione: Simone Mariani, ceo di Sabelli Spa, e Gianni Schiuma, eclettico dj e performer che in 40 anni di carriera ha saputo dialogare con tre generazioni di ragazzi. La manifestazione si svolgerà domenica 22 ottobre (a partire dalle ore 15), nella sala meeting dell’Hotel Casale a Colli del Tronto, e farà seguito alla Festa del Socio. Una giornata intensa dai ritmi sostenuti. Saranno ben 65 i giovani (soci o figli di soci: tutti hanno conseguito il titolo di studio nel corso del 2022) a cui la governance della Banca del Piceno consegnerà i Premi di studio in base al bando che si è chiuso il 30 settembre appena trascorso. Sette le categorie premiate: scuola secondaria di primo grado; diploma di scuola professionale triennale e quadriennale; diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale; laurea di primo livello triennale; laurea specialistica magistrale; laurea a ciclo unico; dottorato. Come sempre, è richiesto il massimo dei voti. "L’istruzione dei giovani – sottolinea il Consiglio d’amministrazione – è il futuro del territorio. Incoraggiarla e sostenerla è uno dei valori fondanti della Banca del Piceno e uno dei nostri primari impegni per la comunità. Riproponendo i premi di studio vogliamo continuare a valorizzare i giovani talenti e le eccellenze del nostro territorio, supportando la loro crescita, l’avvio di una professione e l’ingresso nel mondo del lavoro".

La consegna dei Premi di studio 2023 avrà inizio (alle ore 15) proprio con l’intervento di Simone Mariani il quale, intervistato dal giornalista Maurizio Socci (caporedattore di éTv), racconterà la straordinaria storia secolare della Sabelli, colosso nazionale nel mercato dei formaggi freschi, passando per la sua carriera di imprenditore di successo, componente della terza generazione della famiglia da sempre alla guida dell’azienda ascolana. Seguirà la premiazione dei ragazzi, le foto di rito: momenti speciali condivisi con i familiari a testimonianza di una giornata da ricordare. Alle 17 sarà invece la volta di Gianni Schiuma: il celebre performer sarà protagonista dell’evento musicale con i brani storici degli anni Ottanta e Novanta.