Premio a Galanti: "Console onorario dell’anno"

E’ nato e risiede ad Ascoli, Roberto Galanti, Console Onorario della Repubblica Moldava per le circoscrizioni di Marche e Abruzzo, premiato ‘Console Onorario dell’anno 2023’ con l’assegnazione del riconoscimento internazionale Premio Gazzetta Diplomatica, consegnato dall’ambasciatore Anatolie Urecheanu e da Lidio Platinetti della Cantina 920. La cerimonia di premiazione si è tenuta al Circolo degli Esteri a Roma, alla presenza di numerose autorità e diplomatici di tanti Paesi del mondo. Galanti confida la sua commozione e dedica il premio a tutto il corpo diplomatico e al ruolo che ogni console svolge in tutela della comunità estera rappresentata e nell’impegno a consolidare reti di relazioni umane con istituzioni, enti e organi preposti all’integrazione con finalità di sviluppo sociale, culturale ed economico, radicato nel confronto, integrazione e condivisione. "Al Console Roberto Galanti – recita la motivazione – per le qualità riconosciute nella passione per il lavoro, caparbietà con cui porta avanti ragioni, gentilezza nei modi e attaccamento alla Repubblica di Moldava. Encomiabile il suo impegno durante l’emergenza Covid in aiuto ai cittadini moldavi in difficoltà". La prima nomina di Console risale al 2017. Nel 2022 la rielezione per il secondo mandato in scadenza 2027.

Qual è il valore umano ed istituzionale che dà al Premio?

"Orgoglio perché non mi aspettavo questo riconoscimento. Ricopro il ruolo da Console da sette anni, mentre c’erano colleghi candidati, a ruolo da oltre venti. Istituzionalmente il Premio è consapevolezza di aver lavorato bene e impegno a fare di più".

Qual è il ruolo del Console onorario?

"Essere in prima linea sul territorio, allacciare rapporti nazionali ed internazionali con rappresentanti di enti, istituti e istituzioni per creare reti di scambio predisposte allo sviluppo".

Qual è il censimento della comunità moldava in Italia e nello specifico su Marche e Abruzzo?

"Circa 300mila in Italia, di cui 7.500 nelle due regioni".

Crede nelle potenzialità della Repubblica Moldava?

"Da sempre perché in grado di offrire grandi opportunità in business, collaborazioni, cooperazioni, accoglienza e scambi culturali".

Nei suoi mandati ha affrontato Covid e guerra Russia Ucraina. Cosa ha comportato e sta comportando?

"Da una parte rallentamenti nella concreta attività diplomatica, seppur mai arrestata. Dall’altra costante vicinanza ai cittadini residenti nei territori a me affidati e supporto ai rifugiati".

Paola Pieragostini