Premio a Tiziano Cossignani

Tiziano Cossignani, presidente del Museo Malacologico di Cupra Marittima, nel corso della più grande manifestazione espositiva di conchiglie in Germania ad Öhringen, situata nel land del Baden-Württemberg, sabato scorso ha ricevuto il primo premio assoluto con una conchiglia niger della Nuova Caledonia. A consegnare la targa in cristallo inciso gli organizzatori della mostra Wiebke Ebsen e Stefan Haupt, promossa da Club Conchiglia (il massimo club di collezionisti tedeschi) che ha coinvolto espositori qualificati di tutto il mondo. Unanime il giudizio della giuria qualificata che ha premiato la ’Mauritia eglantina’ completamente di color nero, per effetto del nichel affiorante in Nuova Caledonia, che, elaborato da questo mollusco, fornisce questa rara colorazione particolarmente apprezzata dai malacologi e dai collezionisti.

Il Museo Malacologico di Cupra Marittima, recentemente ha ricevuto una grande collezione di conchiglie della Nuova Caledonia che sono andate ad aggiungersi ai 12 milioni di esemplari presenti. In questo periodo l’istituzione cuprense è intenta a promuovere le visite didattiche per gli studenti di tutta Italia. Nel museo non ci sono solo conchiglie, ma tutto ciò che ruota attorno al fantastico mondo della malacologia e della madreperla: ventagli, binocoli da teatro dell’800, croci della Palestina dal ‘ 00 ad oggi, perle, maschere della Papuasia e dell’Africa impreziosite da conchiglie.

Marcello Iezzi