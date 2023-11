Premio agli Angeli del bello: "Aiutano la città a crescere"

"La loro presenza è un salto di qualità culturale per tutta la città". Con queste parole il consigliere Luigi Lattanzi (Pensiero Popolare) è intervenuto sulla civica benemerenza consegnata ieri agli Angeli del Bello. Proprio l’ex assessore ha vissuto in prima persona i momenti della nascita dell’importante realtà cittadina impegnata nella instancabile lotta alle brutture. "Vorrei far capire l’approccio al problema del graffitismo vandalico da parte degli Angeli del Bello – commenta il presidente Luciano Vizioli -. Uno dei primi interventi fu in rua del Macello dove trovammo un atto vandalico stratificato da 15 anni. Gli autori spesso non hanno sentito alcun tipo di pressione o rimprovero sociale. Credendo così di poterla fare franca perché nessuno li avrebbe perseguiti. Tanto da dare loro la convinzione di poter ripetere l’azione senza subire conseguenze. Come si può contrastare questo fenomeno? Con incontri a scuola per spiegare la cultura civica. Quando c’è un graffito nuovo è importante intervenire subito per rimuoverlo. È un vero onore ricevere l’apprezzamento dalla comunità e dall’amministrazione". Proprio tra gli iscritti dell’associazione c’è la consigliere Flavia Cenciarini. A consegnare loro la pergamena è stato il sindaco Marco Fioravanti. "Questa realtà non ama essere sotto i riflettori – sostiene il primo cittadino –. Sono una bella pagina della storia di Ascoli. La proposta di questo riconoscimento nasce dall’opposizione ed è stata accolta all’unanimità da tutta la maggioranza. Il lavoro che fanno è importante. Hanno aiutato la città a crescere intervenendo in tutti i quartieri, collaborando con i sestieri e lanciando un bel messaggio a tutti".

mas.mar.