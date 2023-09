Premio ‘Cecco D’Ascoli’: c’è la decima edizione

C’è tempo fino al prossimo 30 novembre per presentare la propria candidatura al premio letterario ‘Cecco D’Ascoli’ giunto quest’anno alla sua decima edizione. Organizzato da ‘50&Più’, Uteap e Centro poesia Marche, il premio si avvarrà della presenza, in qualità di presidente, di Marco Trabucchi, scrittore e gerontologo. Tre le sezioni alle quali ci si può iscrivere e partecipare con i propri lavori: ‘Premio nazionale poesia edita Cecco D’Ascoli’, ‘Narrativa edita’ in memoria di Dante Di Mattia’ e ‘Poesia inedita’ in memoria di Roberto Buondi e Mario Crementi, uomini di cultura ascolani purtroppo scomparsi. Per quanto riguarda la prima sezione, il premio è riservato agli autori di testi poetici redatti in lingua italiana ed editi nel periodo 20162023, i partecipanti devono aver compiuto 18 anni, al primo classificato va il premio in denaro di 500 euro e la giuria esaminatrice è formata da Franca Maroni, Emiliano Albani e Leo Bollettini. Per la sezione narrativa edita il tema è la ‘terza età’ e i testi devono essere stati redatti tra il 2016 e il 2023, il primo premio è di 500 euro e la giuria è formata da Guido Nardinocchi, presidente ‘50&Più’, Anna Maria Laurano, Roberto Paoletti e Gabriella Zagaglia.

Infine, per la sezione ‘Poesia inedita’, il premio è riservato agli autori di testi poetici inediti redatti in italiano, i partecipanti devono aver compiuto 16 anni, la sezione è aperta anche agli studenti che frequentano il triennio delle scuole superiori, il primo classificato riceve un premo in denaro di 300 euro e la giuria è formata da Luigi Morganti, Paola Antonini, Monica Salinelli, Alessandro Centinaro e Luisa Paci. La cerimonia conclusiva del premio letterario ‘Cecco D’Ascoli’ si svolgerà a gennaio. Per informazioni: 0736258713.

Lorenza Cappelli