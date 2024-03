Premio Cecco d’Ascoli. Dalla poesia alla prosa, ecco i nomi dei vincitori

Sarà come al solito una edizione di grande interesse quella del Premio nazionale letterario e di poesia Cecco d’Ascoli. L’evento è stato presentato ieri alla libreria Rinascita quando sono stati annunciati i vincitori della XI edizione. A presentare l’evento è stata la poetessa e collega giornalista Franca Maroni. Al verdetto si è arrivati dopo la riunione delle tre commissioni di lettura delle sezioni 1 poesia inedita, 2 narrativa e 3 poesia edita, per la scelta dei vincitori . Per la sezione Poesia inedita erano presenti Luigi Morganti (presidente), Monica Salinelli e Paola Antonini. Per la sezione Prosa erano presenti Guido Nardinocchi (presidente), Roberto Paoletti, Anna Maria Laurano e in collegamento video Gabriella Zagaglia. Per la Poesia edita era presente Franca Maroni (presidente). La commissione per la Poesia lnedita ha comunicato i voti assegnati ai candidati in carica e in base al loro computo e successive valutazioni, ha dichiarato vincitrice Giovanna Maini autrice del testo ’Sigillo’. Si è poi voluto precisare che i membri di giuria Alessandro Centinaro e Maria Paci non hanno partecipato alle votazioni.

Di seguito la commissione per la Prosa ha comunicato i voti assegnati alle opere in concorso e dal loro computo risulta vincitore Graziano Gala autore del testo ’Sangue di Giuda’. Una menzione speciale è stata assegnata a un’opera straniera tradotta in italiano e in particolare a una opera di Brecht scritta in francese. A questo punto si è passati alla scelta del vincitore per la Poesia Edita. La commissione ha deciso di fare un ex aequo dichiarando vincitori Paolo Mazzocchini autore di ’Pietra e Farfalla’ e Antonio Lera autore di ’Il Tempo e la Bellezza’. I vincitori sono subito stati avvisati per partecipare alla premiazione che si terra’ il 4 maggio al Forte Malatesta.

Valerio Rosa