’Premio Donna Fidapa 2023’ a Maria Puca dello Spontini

Prima edizione, questo pomeriggio, alle 17.30, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, del ‘Premio Donna Fidapa 2023’. Sarà Maria Puca, direttrice dell’istituto musicale ‘Spontini’, ad essere insignita del premio per meriti artistici e culturali. Per l’occasione si terrà il concerto dell’Ensemble diretta dal maestro Alberto Albanesi. "Sarà un momento importante – dice il sindaco Marco Fioravanti – per dare il giusto riconoscimento a una donna che è un riferimento per l’istituto Spontini e che, con il suo impegno, ha saputo valorizzare in questi anni i talenti della nostra città". Il pomeriggio si aprirà con i saluti dello stesso sindaco Fioravanti, dell’assessore agli eventi, Monia Vallesi, e della vice presidente della commissione pari opportunità della Regione, Maria Antonietta Lupi. A seguire sono previsti gli interventi di Franca Maroni, presidente della sezione di Ascoli della Fidapa, e della psicologa Maria Cristina Urizar. "Fidapa – continua la Maroni - si occupa di promuovere la donna in tutti i campi. La donna Fidapa è da sempre impegnata nel sociale e dotata di un grande senso etico: abbiamo quindi voluto istituire questo premio per dare un riconoscimento a coloro che rappresentano al meglio questi valori".