Premio Franz Liszt: sul podio l’ascolano. Alessio Falciani

Si è recentemente svolta a Grottammare la 9a edizione del concorso pianistico internazionale ’Franz Liszt’ organizzato dall’Academy Liszt Music Art (Alma). "Dopo nove anni il concorso è tornato – afferma la presidente dell’alma Graziella Castelletti – in una nuova versione, vale a dire con una parte online dedicata alle categorie dei più piccoli denominate Kinder Liszt, per farli conoscere e avere la possibilità di farli ascoltare. Il Concorso si è tenuto nell’Hotel ’Le Terrazze’ di Grottammare nei giorni 20 e 21 ottobre, terminando quindi nel Museo Sistino in Grottammare alta il 22 ottobre, 213esimo anniversario della nascita di Liszt. Nell’ultima serata si è tenuto nello stesso Museo, in cui è in esposizione il Busto di Liszt, il concerto dei vincitori e della commissione dedicato al grande pianista ungherese. I premi sono consistiti in opportunità di concerti: il primo premio della categoria professionale, l’ascolano Alessio Falciani, si esibirà nel Museo di Liszt a Budapest, mentre il secondo premio, l’ungherese Leila Ditta Hargitai, si esibirà nelle Marche. La presidente Castelletti ha voluto ringraziare il cavalier Alceste Aubert per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento.