“Un premio ai genitori che chiameranno i figli Emidio o Emidia”

Ascoli, 10 maggio 2025 – Ogni volta che propone qualcosa fa parlare di sé. L’ultima idea l’ha avuta pochi giorni fa e, lanciandola sui social, ha ricevuto decine di apprezzamenti: introdurre un premio per quelle coppie di genitori che decidono di chiamare Emidio o Emidia i propri figli. L’obiettivo del noto ristoratore Franco Piccioni (titolare del pub Beer Coyote e storico proprietario di Zio Kinto) è soltanto uno: evitare che, con il passare dei decenni, scompaia il nome ‘ascolano’ per eccellenza. Non è un caso, in effetti, che a chiamarsi Emidio sia anche il Santo Patrono della città.

Piccioni, come ha avuto questa idea?

“Recentemente è morta una persona che si chiamava Emidio. Allora mi sono informato e mi sono accorto che sono sempre di meno coloro che hanno questo nome. Di conseguenza, ho paura che si venga a perdere questa tradizione di tramandare il classico nome ascolano di generazione in generazione. Tra l’altro anche mio padre, scomparso sette anni fa, si chiamava Emidio. Quindi, è un nome a cui sono legato per tanti motivi. Nessuno chiama più Emidio o Emidia i propri bambini. E me ne dispiaccio parecchio”.

Quindi ha deciso di pensare a un premio: in cosa consisterà?

“Sarebbe carino prevedere dei buoni acquisto da regalare alle coppie che danno questo nome ai propri figli, appunto. Buoni, ovviamente, da spendere nelle attività commerciali cittadine. Sto già cercando di coinvolgere alcuni miei colleghi che lavorano nel settore della ristorazione e devo ammettere che c’è già qualche adesione. La premiazione, poi, si potrebbe svolgere durante la festa del Patrono. Tengo a precisare, però, che non vogliamo contrapporci al premio che il Comune e il comitato festeggiamenti assegnano già, il 5 agosto, agli ascolani che si chiamano Emidio o Emidia. Il nostro è un riconoscimento extra riservato ai genitori dei nuovi nati a cui verrà assegnato questo nome. Stiamo parlando di un’iniziativa promossa esclusivamente da privati”.

Appena ha pubblicato sui social la sua idea, ha riscosso tanti complimenti: se lo aspettava?

“Io sono una fucina di idee, me lo riconosco. Di progetti me ne vengono in mente sempre tanti. L’ultimo è stato il Capodanno dei commercianti, che abbiamo festeggiato il 13 gennaio e che è stato caratterizzato da una grandissima partecipazione. Tornando a questa iniziativa, chiunque voglia collaborare con me è ben accetto. Anche chi, magari, vuol fare una donazione nel ricordo di un proprio caro che si chiamava Emidio o Emidia. Insomma, uniamo le nostre forze per tramandare una tradizione che, altrimenti, rischia di perdersi”.