Premio Grotta d’argento Ecco chi sono i vincitori

Sorrisi, emozioni e tanto divertimento alla 17esima edizione della ‘Grotta d’Argento’, lo storico concorso canoro per bambini e ragazzi andato in scena domenica sera ad Acquasanta, in piazza Latini, in occasione della festa dei Santi Patroni. Organizzata dalla Pro Loco, in sinergia con il Comune e l’associazione ‘I love Acquasanta’, sotto la supervisione di Edoardo Sabatini, la kermesse ha visto la partecipazione di tredici giovani cantanti, che hanno letteralmente stregato il numeroso pubblico presente e la giuria di esperti. Quest’ultima era presieduta da Mauro Sabatini, maestro della centenaria banda del paese. Nella categoria ‘Baby’ ha vinto Nicoletta Merlonghi, bambina di Castel di Lama che a soli otto anni è riuscita a imporsi su tutti gli avversari con la canzone ‘Bellissima’ di Annalisa. Per la categoria ‘Young’, invece, ha trionfato l’abruzzese Gabriel Mazzocchitti di Morro D’Oro, il quale ha invece presentato un suo arrangiamento di ‘Ovunque Sarai’, brano di Irama. Al piccolo Achille Ventura, di appena cinque anni, è stato assegnato il ‘Premio Simpatia’. Tanti applausi, poi, anche per tutti gli altri cantanti in gara ovvero Aurora Straccia, Chiara Bachetti, Francesco Edolo Rauco, Benedetta Tranquilli, Samuele Germanelli, Federico Vecchi, Francesca Paoletti, Giuseppe Paoletti, Angelica Gonzalez Paz, Emma Ventura e Paolo Celani. La serata, infine, è stata caratterizzata anche dalla presenza di alcuni ospiti d’onore. A cominciare da Frate Mago, alias padre Gianfranco Priori, che ha lasciato tutti a bocca aperta con i suoi giochi di prestigio, e dal coro della scuola primaria di Acquasanta dell’Isc Tronto e Valfluvione. Insomma, una splendida edizione, che si è conclusa con l’estrazione della lotteria: i tre premi sono andati ai biglietti numero 327, 226 e 1.595.

Matteo Porfiri