Premio letterario di Grottammare, le iscrizioni scadono a fine gennaio

L’Associazione culturale Pelasgo 968 ha dato il via alla 17esima edizione del ‘Premio letterario nazionale Città di Grottammare – Franco Loi. La data di scadenza del bando è fissata al 31 gennaio 2026, con la presidenza del saggista, giornalista e critico Filippo La Porta. Le opere pervenute saranno selezionate dalla giuria tecnica, composta da personaggi illustri del mondo della cultura. Il concorso si articola nelle sezioni Poesia inedita in lingua italiana a tema libero, Poesia inedita in vernacolo ‘Premio Candeloro Lupi’ a tema libero, Racconto/Saggio breve/ Inediti a tema libero, Libro Edito di Poesia Premio Loggi e Capriotti, Libro Edito di Narrativa/Saggio, Opera prima edita (Libro), Libro Inedito (narrativa, poesia, saggio, racconti), Opera Teatrale (monologo, atto unico) inedita, Saggio Edito (libro) di Critica letteraria o blog letterario che abbia continuità e coerenza realizzato da Giovani Autori. Ci sono poi dei Premi Speciali, come il Mattia Luconi, Giallo Grottammare, Franco Loi, Daniele Donati, Gioacchino Belli. Novità della nuova edizione sono il Premio Rotary Club Hatriaticum Piceno Grottammare e L’Amico Fedele. "Siamo arrivati al diciassettesimo anno del premio, che ci siamo impegnati a portare avanti con serietà, forti della partecipazione dei numerosi autori che negli anni abbiamo conosciuto e apprezzato divenendone anche amici – afferma il presidente di Pelasgo Giammario Cherubini - Il premio, infatti, non esiste solo per essere una gara in cui prevale il migliore, ma soprattutto come luogo di incontro e di dialogo, tra gli autori in genere, dove nascono nuove amicizia di vita e di scrittura". Il vice presidente Giuseppe Gabrielli, nel ringraziare tutti i membri della giuria, ha evidenziato l’importanza del Premio che nella passata edizione ha visto la partecipazione di 750 autori con circa mille opere presentate.

