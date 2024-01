Premio letterario. Franco Loi, bando in scadenza

Sta per concludersi la prima fase del 15° Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare – Franco Loi. La scadenza del bando è fissata per domani 31 gennaio, con la presidenza onoraria della scrittrice italiana, poetessa e saggista Dacia Maraini, che sarà presente alla premiazione, in programma sabato 4 maggio. Organizzato dall’associazione Pelasgo968 di Grottammare, il ’Premio Città di Grottammare’, l’anno scorso ha visto la partecipazione di 1.007 autori, provenienti da tutte le regioni italiane, con 1.450 opere in concorso. Le opere pervenute saranno selezionate dalla giuria tecnica. Per la sezione libro edito di narrativa, opera prima edita e libro inedito; il presidente è il saggista e critico letterario Filippo La Porta, per il libro di poesia il presidente è Massimo Gezzi, per la poesia inedita in lingua italiana Giovanni D’Alessandro, per quella inedita in vernacolo Vittorio Verducci, per la sezione giallo/noir Massimo Lugli e François Morlupi. Per la sezione romanzo storico presidente è Fabiano Massimi, per il racconto breve è Alessandro Morbidelli. A capo della giuria che presiede la sezione premio speciale miglior saggio c’è Elena Malta.

