Premio letterario, ultimi giorni

Ancora pochi giorni per partecipare al 16esimo Premio letterario nazionale Città di Grottammare – Franco Loi. L’iscrizione scade venerdì sotto la presidenza del giornalista e critico Filippo La Porta. Il concorso letterario nazionale è organizzato dall’associazione culturale Pelasgo 968 di Grottammare, con il patrocinio del comune di Grottammare. Le opere pervenute saranno selezionate dalla giuria tecnica. Il premio si articola nelle sezioni poesia inedita in lingua italiana, in vernacolo, racconto/saggio breve/ inediti a tema libero, libro edito di poesia, libro edito di narrativa/saggio, opera prima edita (libro) libro inedito (di narrativa, poesia, saggio, racconti), opera teatrale (monologo, atto unico) inedita, saggio edito (libro) di critica letteraria o blog realizzato da giovani autori. Per informazioni www.pelasgo968.it