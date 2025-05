Premio Loi, ecco i vincitori

Annunciati i vincitori della sedicesima edizione del Premio Letterario ‘Città di Grottammare – Franco Loi’ promosso dall’associazione ‘Pelasgo 968’con la presidenza del saggista e giornalista Filippo La Porta. Collaborano al Premio il comune di Grottammare, il Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani Recanati, l’Associazione I Luoghi della Scrittura, Civico Verde Legambiente Grottammare. La cerimonia di premiazione avverrà sabato prossimo, alle ore 15,30 nella sala Kursaal alla presenza di numerose autorità. Anche questa edizione ha fatto registrare numeri importanti: 742 autori, anche da Brasile, Svezia, Austria e soprattutto italiani; 942 opere in concorso per la maggior parte libri di Narrativa (266) Poesie in lingua (192) Racconti brevi (112), ma anche opere teatrali (44), poesie in dialetto (58) e via dicendo. Un evento che torna alle origini: "Un Palazzo Kursaal che ha visto qualche restauro e in cui ci fa piacere tornare, dopo una pausa di due anni presso la grande struttura del Teatro delle Energie. Da quest’anno - afferma Giuseppe Gabrielli, vice presidente della Pelasgo 968 e segretario del concorso – si ritorna al teatro Kursaal. Un particolare saluto, carico di affetto e stima, alla scrittrice Piera Carlomagno, che con il suo libro ‘Ovunque andrò’ è rientrata nei 32 titoli finalisti del Premio Strega e che sarà nostra graditissima ospite nella giornata delle premiazioni, sabato 10 maggio".

Le opere pervenute sono state selezionate dalla giuria tecnica molto qualificata. Per la categoria Poesia inedita in lingua italiana ha vinto Luciano Giovannini di Roma con l’opera ‘11 febbraio la valle e l’aurora’; per la Poesia in vernacolo inedita, Ernesto Petrella di Zagarolo, con ‘Amore Malati’; Racconto saggio breve Giovanna Larghi di Varese con ‘Il mostro e l’altruista’; Libro edito poesia ex aequo Andrea Lanfranchi di Fermo con ‘Trilogia dell’acqua’ e Domanico Mauri di Rimini con ‘Scuola di scrittura’ entrambi editi da Pequod; Narrativa Saggio Antonio G. D’Errico di Milano con ‘Viaggio infinito’; Opera prima edita Paolo Rossi di Asti con ‘Pulvis et orbis’; Libro inedito Simone Pangia di Formia con ‘La grammatica feroce’; Premio Giallo Grottammare Michele Navarra di Roma con ‘Solo Dio è innocente’; Premio saggio Andrea Antonioli di Cesena con ‘Paolo e Francesca amanti per l’eternità’, Pazzini editore; Romanzo Storico Claudia Carrescia di Napoli con ‘La sirena di Posillipo’.

Marcello Iezzi