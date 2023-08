Premio Oscar in riviera Nicola Piovani al paese alto

Appuntamento da non perdere questa sera a San Benedetto con il concerto del premio Oscar Nicola Piovani. Un evento dal titolo "Note a margine", avviato a un altro tutto esaurito, che chiuderà in Piazza Piacentini alle ore 21.30, la sesta edizione di "Nel cuore, nell’anima: Ritratti d’autore in musica e parole" proposta da Comune e Amat Nello spettacolo il compositore e pianista sarà accompagnato da due straordinari musicisti: Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso. "Note a margine" è una sorta di racconto, inizialmente commissionato dal Festival di Cannes nel 2003, in cui condividere ricordi ed emozioni di una lunga carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre, narrandoli in musica ("Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica" sottolinea) e con tocco leggero, i grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini ai fratelli Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni. Nicola Piovani è un pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano. Noto autore di colonne sonore, ha infatti lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni. E’ nato a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato. Musicista poliedrico ha espresso la sua creatività in diversi generi musicali. Oggi settantasettenne ha iniziato la sua carriera per il cinema con la colonna sonora composta per il lungometraggio ‘NP il segreto’ di Silvano Agosti e da quel momento ha composto oltre 200 colonne sonore lavorando con prestigiosi registi italiani e stranieri. Nel 1971 ha composto a quattro mani con Fabrizio De André gli album "Non al denaro, non all’amore né al cielo" cui segue ‘Storia di un impiegato’. Nel 1989 ha composto per il Teatro Sistina la musica di ‘I sette re di Roma’ interpretata da Gigi Proietti. In carriera ha vinto 4 David di Donatello, 2 Ciack d’Oro, 5 Nastri d’Argento, 2 Globi d‘Oro (Stampa estera), Globo d’Oro alla carriera, Premio le Maschere del Teatro, Sound Stars Award alla carriera e, infine, anche il Premio Oscar. Per il concerto di questa sera i biglietti d’ingresso si trovano su vivaticket.com, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735588246 fino a questa alle 20 e fino alle 19 nel luogo dello spettacolo. In caso di maltempo il concerto si terrà proprio al Teatro Concordia.

Valerio Rosa