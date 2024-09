Premio Sgattoni, al via la Straregata

Al Circolo Nautico Sambenedettese è tutto pronto, per la Straregata Sociale, XXVII Trofeo Manuela Sgattoni. La prova velica si disputerà domani, domenica 8 settembre, con partenza alle ore 11.30, nello specchio di mare antistante il porto di San Benedetto del Tronto. Le operazioni legate all’evento si apriranno oggi, sabato 7 settembre: sarà possibile iscriversi e tesserarsi alla FIV dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domenica, al termine della Veleggiata, alle ore 14.30, verrà aperta la zona ristoro a fianco della segreteria del Cns ed alle 16 si svolgeranno le premiazioni. La giornata velica terminerà con l’estrazione della Stralotteria. Nella passata stagione furono una quarantina, le imbarcazioni al via e negli obiettivi degli organizzatori si punta a raggiungere il livello dello scorso anno.

"La Straregata sociale – dice il presidente del Circolo Nautico Sambenedettese Igor Baiocchi – rappresenta per il nostro circolo un momento aggregativo di estrema importanza. Innanzitutto, perché è l’occasione per ricordare Manuela Sgattoni, la cui persona è sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri e poi perché sarà anche l’occasione per festeggiare la conferma, in Nazionale, dell’atleta classe Optimist Giorgio Nibbi e i recenti ottimi risultati ottenuti ai Campionati Nazionali Giovanili di Genova dell’atleta, classe ILCA, Alessandro D’Orazio".

La tradizionale regata velica organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese in memoria di Manuela Sgattoni, giovane velista della stessa realtà, che insegnava ai più piccoli ad appassionarsi a questo sport, ogni anno richiama gli amanti della vela d’altura e precede l’ulteriore evento del Cns, La Sfida, 24° Memorial Massimo De Nardis, amico del circolo e uomo di mare, in programma dal 13 al 15 settembre.

Stefania Mezzina