Premio speciale al Vinitaly per Ama Terra

Castel di Lama, premio speciale ’Immagine coordinata 2023’ per i vini Ama Terra in questi giorni in vetrina al Vinitaly. In particolare si tratta del concorso ’Vinitaly Design International Packaging Competition 2023’, giunto alla 27ª edizione, organizzato da Veronafiere-Vinitaly con l’obiettivo premiare quelle aziende che investono e si impegnano nel continuo miglioramento della propria immagine. Le confezioni iscritte sono state esaminate da una commissione di esperti a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica, nella sala Puccini, nel corso della 55ª edizione del Vinitaly a Veronafiere.