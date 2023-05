Prende il sussidio, ma vince al gioco Nei guai: "Doveva comunicarlo"

E’ iniziato davanti al giudice del tribunale di Ascoli Alessandra Panichi il processo a carico di una donna accusata di aver percepito il reddito di cittadinanza nonostante avesse vinto una cospicua somma al gioco, 37mila euro. L’accusa per la 64enne ascolana difesa dall’avvocato Umberto Gramenzi, è quella di non aver comunicato all’Inps che, grazie alla fortuna al gioco, la sua condizione economica fosse migliorata, continuando invece a percepire l’aiuto economico statale che le Stato le ha erogato nel 2019 e nel 2020 non avendo reddito. Il reddito di cittadinanza è una misura introdotta dallo Stato nel 2019 a contrasto della povertà ed erogato a quei nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell’erogazione, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e residenza. La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre che al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui non venga comunicata all’Inps la variazione del proprio reddito, qualsiasi sia il motivo che l’ha determinata. Ed è proprio questa la contestazione che la Procura ascolana muove alla 64enne. Per la magistratura la stessa avrebbe infatti omesso di comunicare all’Inps i dati aggiornati riguardanti la variazione patrimoniale derivante da diverse vincete al gioco che avrebbero di conseguenza comportato la perdita dei requisiti per cui è concesso il reddito di cittadinanza. A seguito di accertamenti effettuati tramite i portali di scommesse on line, la Guardia di Finanza di Ascoli ha infatti accertato che l’indagata negli anni 2018, 2019 e 2020 avrebbe conseguito vincite di gioco superiori a 10.000 euro all’anno, arrivando a incassare grazie a scommesse fortunate ben 37.000 euro. Non tutti sanno, infatti, che il reddito di cittadinanza si perde in caso di vittorie al gioco di importi superiori ai 6.000 euro annuali, soglia aumentata di 2.000 euro per ogni componente della famiglia, fino ad un massimo di 10.000 euro. L’omessa comunicazione della variazione del proprio reddito e patrimonio, anche se dovesse provenire da attività irregolari, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Della vicenda si occuperà ora il tribunale. La difesa dell’imputata nominerà un perito informatico. Peppe Ercoli