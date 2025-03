Prendeva il Rdc senza diritto. Condannata donna di 38 anni

Il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha condannato a un anno e mezzo di reclusione una donna di 38 anni residente a San Benedetto ritenuta responsabile di aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Si tratta di fatti accaduti da febbraio a novembre 2021 quelli sui quali ha indagato il sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo. La 38enne sambenedettese a maggio 2020 ha presentato all’Inps domanda per ottenere il reddito di cittadinanza senza comunicare la variazione patrimoniale del nucleo familiare avvenuta a gennaio 2021. Nei mesi successivi, fino a novembre, ha quindi percepito 8.500 euro (circa 850 euro al mese). Se avesse comunicato, come gli contestava la magistratura, la variazione di reddito del suo nucleo familiare, di quei soldi non avrebbe incassato un euro. La donna, difesa dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso, è stata infine condannata a un anno e mezzo. Alla pubblicazione delle motivazioni, la difesa medita ricorso in Appello.