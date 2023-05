Prenoti il tavolo e non ti presenti? Rischi la condanna

Se c’è uno spauracchio per i ristoratori è quello di avere il proprio locale vuoto. Ma c’è un vero e proprio incubo del quale quasi nessuno è immune: il cliente che prenota un tavolo, magari anche per più persone, e poi non si presenta senza avvisare; oppure manifesta la propria rinuncia proprio in prossimità dell’orario per cui aveva annunciato il proprio arrivo, senza che, quindi, il ristoratore possa ospitare altre persone, alle quali aveva magari detto "no" avendo il locale pieno. Ne abbiamo parlato con alcuni gestori di attività del territorio piceno prendendo spunto da una vicenda risalente al 2021 quando un ristorante stellato ha comminato una multa di 501 euro a tre persone che, dopo aver prenotato, non si sono più fatte vedere né sentire. Due di loro hanno pagato, la terza s’è rivolta alla giustizia per riavere la somma prelevata dal ristoratore sulla carta di credito comunicata all’atto della prenotazione; sosteneva che aveva dovuto abbreviare la vacanza nell’hotel dove c’era anche il ristorante in questione, per cui non aveva potuto onorare la prenotazione. Il tribunale gli ha però dato torto e così oltre ai 501 euro ha dovuto pagare anche le spese legali. Per contrastare il fenomeno delle prenotazioni non onorate aumenta fra i ristoratori la pratica di richiedere gli estremi della carta di credito o si vincoli una somma in anticipo. Nel ristorante in questione ammonta a 291 euro per ogni ospite che non si presenta, come annunciato sul sito, con possibilità di cancellare la prenotazione senza alcun addebito entro quattro giorni prima.