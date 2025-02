Preoccupano gli incroci di via Pizzi. Altro incidente: ferita una donna

Gli incroci di via Pizzi continuano ad essere tra i più pericolosi della città. Dopo quello con via Calatafimi, teatro di una litania di scontri, torna a preoccupare anche quello con via San Martino, dove a volte l’impianto semaforico resta lampeggiante, come nella notte fra domenica e lunedì. L’intersezione è subito diventata luogo di sinistro stradale. Alle 23,30 si sono scontrate due auto. Quella che sopraggiungeva da via San Martino, a senso unico verso nord, è entrata in collisione con quella che sopraggiungeva da via Pizzi a senso unico verso mare. E’ stato uno schianto piuttosto severo, nel quale è rimasta ferita una donna, passeggera di uno dei due veicoli. La paziente è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso con un codice di media gravità. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi tecnici dell’incidente e per stabilire le eventuali responsabilità. In quell’incrocio molto pericoloso molti anni fa è stato installato un impianto semaforico e una telecamera Photored che nel tempo hanno quasi totalmente azzerato gli incidenti e fatto incassare al Comune cifre rilevanti a livello di sanzioni. Da parecchio tempo la telecamera non rileva più le infrazioni al codice della strada a carico di chi non rispetta il semaforo e ultimamente l’impianto è spesso lampeggiante. Dopo l’incidente della notte di domenica è stata chiamata la ditta che si occupa della manutenzione che ha rimesso in funzione il semaforo. Chiusa la stalla dopo che i buoi erano già usciti.

ma. ie.