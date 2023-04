Presa elettrica scatena un rogo

È stato un pomeriggio

di paura al settimo piano del grande palazzo di via Piemonte 17, scala A,

a San Benedetto, dove, intorno alle 15,30 di ieri, si è sviluppato un principio di incendio che, secondo le prime analisi, sarebbe partito da una presa elettrica.

Si tratta di un alloggio molto arredato, abitato da una donna non più giovane.

Le fiamme hanno bruciato velocemente parte di un divano e la situazione si sarebbe fatta pericolosa se non fossero intervenuti gli inquilini del piano che hanno staccato l’erogazione dell’energia elettrica e poi spento l’incendio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri sono intervenuti con tre mezzi e due squadre ed hanno messo la situazione subito sotto controllo. La donna, che ha difficoltà a deambulare, in preda al panico, è stata visitata dai sanitari della Potes -118 e lasciata a casa, poiché non aveva sintomi di intossicazione da fumo. Lo spavento è stato notevole per tutti gli abitanti dell’edificio di 8 piani con

oltre 72 alloggi.