Presentati gli statuti di Montegallo del 1576: un progetto della Fondazione Carisap

Sono stati presentati ieri, nell’Istituto ‘Celso Ulpiani’ di Ascoli Piceno, gli statuti di Montegallo del 1576. Il progetto finanziato dalla Fondazione Carisap prevede la divulgazione del testo, che nei prossimi giorni verrà presentato anche in altre scuole: l’11 dicembre nel liceo classico e il 14 dicembre nel Mazzocchi.

Gli Statuti o legge municipali della terra ecclesiastica del Monte di Santa Maria in Lapide alias del Monte dei Galli mettono in evidenza l’antico splendore di cui godeva il Comune, che per anni ha esercitato un potere ed è riuscito ad organizzarsi in maniera autonoma. Soggetto al dono del Palio nella ricorrenza del patrono ascolano Sant’Emidio già nella metà del XIII, è riconosciuta come terra libera nella Costituziones Aegidianae (1357), una realtà autonoma, a sé, libera da imposizioni che qualsiasi potentato era capace di esercitare. Proprio grazie a questa condizione si è sempre autogestita ed ha rivendicato con fierezza la sua autonomia.

Lo statuto è costituito da 5 libri e duecentoventinove rubriche ed è stato tradotto dal latino all’italiano dal professor Giuseppe Pacetti, che ieri mattina è intervenuto, di fronte ai ragazzi della seconda e terza A dell’agraria, coadiuvato anche dalla professoressa Olimpia Gobbi, dal professor Giuseppe Carassanesi, Giuliano Ghighi, dalla fotografa Francesca Lori. I lavori sono stati preceduti da un intervento di Donatella Rossi Brunorii della Fondazione Carisap, che ha finanziato il progetto nell’ambito del bando ‘Manifestazioni culturali ed eventi’.

Durante gli studi sono emerse tante curiosità tra cui l’importanza delle donne, che già a 12 anni potevano essere sentite durante i processi, non a caso Montegallo è terra della Sibilla.

Maria Grazia Lappa