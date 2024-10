Presentati ’I lunedì del circolo’: "Nuovi incontri per stare insieme"

Il Circolo dei Sambenedettesi raddoppia il suo impegno e aggiunge la giornata del lunedì a quella già tradizionale del venerdì, per i suoi appuntamenti, aperti gratuitamente a soci e amici. "È un modo per stare insieme, conoscersi e incontrarsi nella nostra sede (via Bragadin 1, primo piano, lato sud del Mercato Ittico)" commenta il presidente del circolo, Gino Troli, in merito alla novità. Il primo lunedì sarà il 14 ottobre, relatrice la dottoressa Maria Lucia Gaetani, con ’La merenda di una volta. Profumi e sapori dimenticati? Viaggio attraverso le merende di ieri e di oggi’.

"Chiederò a chi parteciperà se ricorda i profumi, se ci sono aneddoti per questo rito, faremo un percorso di quelle di ieri e di oggi, affrontando anche i valori nutrizionali, propongo due tipi di merende, una di una volta e una attuale, che si possono realizzare facilmente", afferma la dottoressa Gaetani. I Venerdì del Circolo, che mettono al centro la storia di San Benedetto, i temi della vita cittadina, i percorsi della memoria, i personaggi del passato e del presente, prenderanno il via il 25 ottobre, (Auditorium Tebaldini, ore 17.30) con una lectio di Paolo Annibali, artista sambenedettese di fama nazionale che ha realizzato per San Benedetto importanti opere civili e religiose. ripercorrerà l’intera sua opera incontrando il pubblico, in un dialogo che ha lo scopo di far conoscere un importante protagonista dell’arte a cui San Benedetto deve riconoscere pienamente il ruolo e la grande statura culturale. "Auspichiamo tanta partecipazione: è il più grande artista sambenedettese dopo Marchegiani e Sgattoni, che ha avuto risonanza nazionale", dice Troli. "Gli incontri – fanno sapere dal Circolo – si svolgono nella nostra sede e sono gratuiti, possono partecipare i soci e amici interessati. Si tratta di un modo per stare insieme, conoscersi e incontrarsi nella nostra sede. Per questo invitiamo a farsi avanti: possono essere proposti per i prossimi mesi temi e relatori da ogni socio. Di comincerà puntualmente alle 17,30 e la durata media è di un’ora".

Stefania Mezzina