Presentato a Bologna il libro scritto dagli studenti

Il libro dal titolo ‘Allunaggi. Cosmonauti della letteratura’ prodotto dagli studenti dell’Isc Pagani di Monterubbiano, è stato presentato nella Sala Borsa della biblioteca di Bologna. Alla presenza della dirigente scolastica del Pagani Annarita Bregliozzi, degli studenti e docenti d’istituto, è stato presentato il percorso didattico che ha portato alla realizzazione dell’opera arricchita da illustrazioni create nel corso dei laboratori dell’illustrazione ed incisione tenuti dalle professoresse Cecilia Antonelli e Cristina Lanotte ed edita da Giaconi editore nell’ambito della collana ‘Il traduttore in classe’, il progetto svoltosi con la collaborazione di Stella Sacchini e inserito all’interno del più ampio progetto d’istituto con finalità orientative denominato ‘I Mestieri della cultura’. Quello che ha portato alla presentazione del libro, è stato infatti un percorso impegnativo ed entusiasmante per gli studenti. "Dopo aver fatto mettere alla prova gli alunni delle scuole medie di Pedaso e Campofilone con un primo percorso incentrato sui mestieri della carta, della stampa, della traduzione, dell’illustrazione e dell’incisione – spiega la dirigente – si è giunti alla fase del marketing e della promozione editoriale, che prevede prima una riflessione teorica sulla comunicazione e la pubblicità di un libro e poi la presentazione e promozione del libro in librerie, biblioteche ed eventi culturali".

Paola Pieragostini