Presentato il cartellone di Offida, si va dalla danza alla gastronomia

E’ stato presentato nella mattinata di ieri il cartellone degli eventi estivi ad Offida. Si partirà con il FOF – Figura Offida Festival dal 20 al 22 giugno, mentre luglio sarà il mese della danza: il 1°, sul palco di Piazza del Popolo, prenderà vita ‘In un Mercato Orientale’. Sarà anche un’estate all’insegna della musica: dopo l’appuntamento con Sieber Music Show (14 giugno alle 21 al teatro Serpente Aureo), il 16 e 17 luglio torna il Baf (Bivio Arte Festival) a cura dell’associazione Miriam. Il 20 luglio si terrà il consueto omaggio a Ennio Morricone. Il 16 agosto, invece, si alza il volume con Discomania Matteo Maroni e Marco Ciardò e la partecipazione di Luca Martelli batterista dei Litfiba). E il gran finale musicale arriva il 31 agosto, sempre in Piazza del Popolo, alle 21.30, con il concerto gratuito della Bandabardò. Ad Offida non può mancare l’appuntamento con la gastronomia: dal 13 e il 15 giugno si terrà la sagra di San Barnaba, dal 3 al 6 luglio, a Santa Maria Goretti ospita la 22ª Sagra del maccheroncino della trebbiatura. Il 12 luglio ritorna GustandOffida. Il 2 e 3 agosto in Piazza del Popolo ci sarà la storica Sagra del Chichìripieno. Il 9 e 10 agosto, si brinda con Altrove... esperienze di vino, evento pensato per chi ama scoprire il territorio sorseggiandolo. Il consigliere Simone Perozzi ha anticipato che parteciperanno numerose cantine del territorio. Spazio anche per la cultura, il 30 giugno, alle 21, nel piazzale di Santa Maria della Rocca si terrà la presentazione del libro ’Genocidio’ con l’autrice Rula Jebral a seguire verrà proiettato il film Miral di Julian Schnabel che darà il via alla consueta rassegna di cinema curata da Blow-up. Ecco le successive proiezioni: 7 luglio, From Ground Zero di R.Masharawi; 14 luglio, The Tower di Mats Grorud; 21 luglio, Viaggio a Gaza di Pietro Usberti.

Il 7 e 21 settembre, l’estate si fa misteriosa con Offida Nascosta, un itinerario speciale tra storie dimenticate, leggende e angoli meno noti del borgo. Dal 19 al 21 settembre ci sarà l’appuntamento con Film Festival Offida a cura della Fondazione LavoroperlaPersona. Spazio anche per lo sport, il consigliere Roberto Barbizzi ricorda che per tutta l’estate si svolgeranno partite e lezioni di Burraco e Scacchi. Dal 28 al 30 giugno, tornerà il Torneo Pink Carpet Play e il 25 luglio il Memorial Luca Carboni. Inoltre non mancheranno le camminate a cura di Us Acli: 24 giugno la Camminata dei Musei, l’8 luglio Percorsi culturali con una mostra dedicata ad Aldo Sergiacomi. Il 12 e 13 luglio la ormai immancabile 24 Ore di Calcio, una maratona notturna di sport e resistenza e a scopo benefico per i bambini del Kenya. La grande novità del 2025 sarà Giochi di Quartieri (24-29 giugno).