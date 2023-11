Presentato il nuovo calendario dell’Arma

Il comandante provinciale Domenico Barone ha presentato ieri mattina il calendario 2024 dell’Arma dei carabinieri. A realizzarlo è stato lo studio di design Pininfarina con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini. Il calendario è dedicato al tema "I carabinieri e le comunità" e in particolare alla figura del militare come punto di riferimento della collettività. Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid. E’ giunto a una tiratura di un milione e 200 mila copie, 16 mila delle quali in otto altre lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in sardo e friulano.