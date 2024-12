Presentato il progetto 'residenze' della Rete Museale dei Borghi di Marca

Presentato ieri a Montalto Marche il progetto 'residenze' che coinvolge i comuni della Rete Museale Metro museo dei Borghi di Marca, nata nel 2023 su iniziativa della Regione Marche e che unisce Montalto delle Marche (comune capofila), Monte Rinaldo e Monte San Martino.

La mattinata montaltese è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente la Rete museale e il logo che la identificherà d’ora in poi, il tutto alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, della dirigente attività produttive della Regione Marche Daniela Tisi, dei tre sindaci dei comuni della Rete Museale Daniel Matricardi, Gianmario Borroni e Matteo Pompei, e il direttore Tommaso Strinati, oltre agli artisti scelti per questo progetto di residenza.

Per questa iniziativa sono stati scelti tre giovani artisti caratterizzarti da esperienze importanti a livello nazionale e da linguaggi molto diversi l’uno dall’altra: aprirà le residenze Ludovica Sitajolo romana del 1995, che ha sempre lavorato attraverso installazioni ambiente, scegliendo materiali di uso quotidiano e di riciclo. Seguirà Anna Budkova russa di Mosca del 1986, pittrice figurativa e paesaggista, per terminare con Carlos Atoche di Lima, del 1984, peruviano noto a livello internazionale come street artist ma anche pittore da cavalletto.

Ciascuno degli artisti ospitati avrà a disposizione quattro settimane per realizzare le opere, alcune delle quali, una volta terminate, resteranno a disposizione dei comuni della Rete Museale per entrare nelle rispettive collezioni civiche.

"La Rete Metro Museo dei Borghi di Marca, che unisce Montalto delle Marche, Monte Rinaldo e Monte San Martino, rappresenta un esempio virtuoso di come la cooperazione tra piccoli comuni possa generare opportunità straordinarie per i nostri territori – ha affermato l’assessore Chiara Biondi – Nata grazie a un progetto promosso dalla Regione Marche per valorizzare in maniera integrata e aggregata i luoghi e gli istituti culturali dei nostri borghi, questa rete è la dimostrazione concreta di come tradizione e innovazione possano dialogare. Le Residenze non sono soltanto un’occasione per creare nuove opere d’arte, ma un modello innovativo per far vivere i nostri borghi attraverso la cultura".

Il direttore della rete museale Tommaso Strinati ha parlato di progetto pionieristico e sperimentale, perché ciascun artista potrà prendere spunto dai luoghi storici e carichi di fascino come quelli dei borghi ospitanti, per elaborare forme ed opere che ne richiamino l’animo più profondo.

"Abbiamo l’opportunità di impegnarci a favore delle arti e della cultura a Montalto e per questo ringrazio il direttore della Rete Metro museo dei Borghi di Marca, Tommaso Strinati, e la Regione Marche per averci dato questa opportunità – ha affermato il sindaco Daniel Matricardi – Uniti, i comuni possono promuovere in modo più strutturato le proprie risorse culturali, e credo quindi che con questa iniziativa si vedano i primi frutti concreti di un nuovo modo di vivere e far vivere i borghi attraverso la cultura e l’arte".

Fino al 6 gennaio, presso il piano nobile di Palazzo Paradisi a Montalto delle Marche, sarà possibile conoscere meglio i lavori degli artisti selezionati, grazie alla mostra dedicata ai bozzetti e agli studi appositamente realizzati dagli stessi per documentare gli interventi concepiti per i borghi. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente.