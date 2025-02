Presentazione a Roma. Vetrina per il Carnevale

E’ stata l’elegante cornice della sala conferenze della Camera dei deputati, a Montecitorio a Roma, ad accogliere la presentazione ufficiale del programma dell’edizione 2015 del Carnevale di Ascoli. Da giovedì 27 febbraio fino a martedì 4 marzo, si svolgerà la kermesse a cui poi farà seguito la tradizionale premiazione del concorso fissata per domenica 9 marzo. Questa volta la comunicazione del programma arriva in netto anticipo proprio per l’occasione di poter avere una "vetrina" nazionale, a Montecitorio, così come avviene anche per il Carnevale di Venezia. Un’edizione, quella in arrivo, più ricca dal punto di vista degli appuntamenti, ma anche più significativa dopo che la ricerca storica portata avanti dal dottor Augusto Agostini, ha certificato l’esistenza della manifestazione ascolana già dal 1229. Come da tradizione, ad aprire il programma sarà il Carnevale delle scuole, nella mattinata di giovedì grasso, 27 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in centro, alla presenza di Re Carnevale e delle maschere storiche Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. Alle ore 16, si svolgerà poi la Festa dei bambini con "Disneiamo". Per venerdì 28 febbraio, invece, una doppia novità: alle ore 16, all’ospedale Mazzoni, Lu Sfrigne e Buonumor Favorito incontreranno i bambini nel reparto di Pediatria, mentre la sera, alle ore 20, per la prima volta si terrà il Gran ballo a corte, con costumi d’epoca, organizzato al foyer del teatro Ventidio Basso. Sabato 1 marzo, alle ore 11 in Piazza del Popolo è previsto un laboratorio didattico gratuito per i bambini su Storie di maschere e Carnevali. Nel pomeriggio, dalle 16, concerto di Vhs Disney Rock Band. A seguire, dalle 17, sarà la volta del concorso per gruppi mascherati categoria OB (Omnia Bona). Alle 17,30, invece, tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale Raviolata, degustazione gratuita di ravioli di Carnevale con musica. Un’iniziativa ideata da Li precise. Dalle ore 20, poi, tornerà anche il veglione al Circolo Cittadino. La giornata clou sarà come sempre quella di domenica, 2 marzo. Dalle ore 11 in poi, è previsto il Carnevale di mezzogiorno riservato ai gruppi mascherati iscritti nella categoria Omnia Bona. Poi, dalle ore 15, usciranno tutti i gruppi iscritti al concorso. Chiusura della giornata con la musica di Ubby Dj. Per lunedì 3 marzo confermato, il doppio evento, in Piazza del Popolo, a cura delle associazioni giovanili cittadine: dalle ore 19 All-in, tutti in maschera e poi dalle 21 musica in piazza con 5 dj e 8 artisti emergenti con esibizioni live. Gran finale il 4 marzo, martedì grasso, dalle ore 15, con tutti i gruppi mascherati fino all’annuncio in Piazza del Popolo delle nomination dei candidati alla vittoria finale. A seguire, festa conclusiva con la musica dei Doctor Vintage. La conclusione ufficiale del programma è prevista, invece, per domenica 9 marzo alle ore 16 ai Filarmonici con la premiazione dei vincitori del concorso mascherato

Nutriti gli interventi dei rappresentanti istituzionali a roma: dalla Sottosegretaria di Governo Lucia Borgonzoni all’onorevole Giorgia Latini; dal presidente della commissione cultura del Senato Roberto Marti all’assessore regionale Andrea Maria Antonini, dal sindaco Marco Fioravanti, al presidente di Bim Tronto Luigi Contisciani e al presidente dell’associazione Il Carnevale di Ascoli Marco Olori.

Valerio Rosa