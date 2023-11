Presentazione della raccolta di poesia di Sergio Soldani

Si terrà oggi alle 17,30 nella sala Imperatori di Porto San Giorgio, la presentazione e declamazione dal vivo dello stesso autore, dell’ultima raccolta di poesia contemporanea di Sergio Soldani. Il lavoro uscito a settembre di quest’anno a cura della Raffaelli editore, raccoglie scritti e pensieri che uniscono metaforicamente un arco temporale che va dal 2010 al 2018, già disponibile in alcune librerie e on line. L’opera che vanta la prefazione di Gianluca Franceschetti, ha già raccolto il successo della critica, tanto da ricevere il premio Paul Celan 2019. "Questa è un’accurata selezione del secondo periodo della mia vita poetica – spiega Sergio Soldani – dove tensioni esistenziali, vocazioni simboliste ed espressioniste si fondono. La raccolta nasce dall’ascolto e da una più serena valutazione della corrosione che il dolore procuri all’uomo fino a distendersi in un luminoso panorama dell’universo lirico".