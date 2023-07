Presentazione di 'Storie di Paese' nella cornice delle Logge di Grottammare, entusiasmo per I Menestrelli e Filippo Massacci

Nel pomeriggio di domenica nella cornice delle Logge di Piazza Peretti, borgo antico di Grottammare, si è tenuta la presentazione di ’Storie di Paese’, a cura dei Menestrelli Tonino ed Ermanna, con la consulenza dell’Associazione Lido degli Aranci. Si tratta del primo appuntamento estivo della Rassegna Culturale ’Librarsi’, a cura dell’associazione rivierasca. Aneddoti, curiosità, canzoni e storie di paese che hanno ripercorso gli anni d’oro della vita che scorreva lungo le vie del Borgo, grazie alla ’Scuola del Castello’ e alla ’Taverna di Bacco e Venere’. Molto apprezzati gli interventi di Filippo Massacci con le letture di Alessandra Mora, che grazie anche alla presentazione di Francesco Carminucci, presidente della Fondazione Povera Costante Maria, hanno incantato il numerosissimo che ha riempito Piazza Peretti, oltre che a gremire tutte le Logge. Entusiasmo anche per gli intervalli musicali cantati da I Menestrelli, per lo più brani tradizionali. Prossimo appuntamento, venerdì 7 luglio alle 21.30 con ’Parole e Poesie in campo neutro’ di Eva Maria Capriotti. Dialogherà con l’autrice Filippo Massacci sulle opere ’Tra cielo, terra e… Oltre’ e ’Perle d’opale’.